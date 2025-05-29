Популярный блогер запустил спутник, бесплатно делающий селфи из космоса

Бывший инженер NASA и популярный научный блогер Марк Робер запустил стартап Space Selfie, предоставляющий уникальную услугу создания фотографий на фоне Земли из космоса.

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Для запуска Space Selfie используется малогабаритный спутник Sat Gus, выведенный на орбиту 14 января 2025 года ракетой Falcon 9 в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Принцип работы сервиса заключается в том, что пользователь загружает свою фотографию на сайте Space Selfie, после чего изображение транслируется на экран, установленный на борту спутника, движущегося на высоте около 600 км.

Затем высокочувствительная камера Argus от Redwire Space делает снимок экрана на фоне Земли. Чтобы добиться высокого качества и сбалансированной экспозиции, система создает два отдельных кадра — для фона и экрана — и объединяет их в единый HDR-фотоснимок.

Сервис работает бесплатно и доступен для пользователей старше 13 лет. Все загружаемые изображения проходят обязательную модерацию. Отмечается, что пользователям запрещено загружать фотографии известных личностей, сексуального, политического и контента оскорбительного характера, а также изображений, сгенерированных с помощью ИИ. Допускаются лишь личные селфи, групповые фото и изображения домашних животных.

Пользователи при загрузке своих фотографий также могут указать желаемую точку, над которой будет находиться спутник во время съемки.