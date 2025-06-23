Понимают ли попугаи человеческую речь?

В дикой природе попугаи постоянно общаются с сородичами: они социальные птицы, полагающиеся на сложные системы коммуникации, чтобы искать пищу и избегать потенциальных угроз. Но способны ли они понимать человеческую речь? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Ответ зависит от дрессировки конкретного попугая и его характера, хотя исследования показывают, что у этих птиц, на самом деле, действительно есть неплохие способности к пониманию человеческой речи и уместному применению слов.

Так, профессор Ирен Пепперберг из Бостонского университета на протяжении всей карьеры занималась обучением попугаев человеческой речи. Попугай-жако по имени Алекс был ее самым известным подопечным. Он понимал более 100 слов, описывавших различные объекты, действия и цвета. Алекс мог считать до шести и обладал базовым пониманием концепции нуля. Получив в лапы какой-либо предмет, попугай мог идентифицировать его цвет, форму и материал. Он также мог сравнивать объекты друг с другом, оперируя категориями больше/меньше и другой/такой же.

Алекса дрессировали с помощью аккуратно подобранной методологии, которая закрепляла значение определенных слов за специфическими объектами или концептами. Но эксперты говорят, что даже обычные попугаи-питомцы могут в какой-то мере обучиться человеческому языку.

Например, был и другой опыт. Чтобы проверить, понимают ли попугаи значение слова «арахис», ученые ждали, пока птица не попросит орехи, и давали ей другую еду. Если попугай понимает, что такое арахис, то велик шанс, что он уронит непрошеное лакомство и еще раз попросит орехи.

Подобный метод обучения применим к более конкретным, осязаемым объектам — он не очень подходит для абстрактных слов или фраз. Тем не менее, попугаи вполне способны понимать контекстуальные смысла, связанные с абстрактными оборотами. Иногда они даже могут использовать их в подходящем контексте, потому что эти птицы умны.

Так, попугай может понять, что люди говорят «привет», входя в комнату, и начнет повторять это слово всякий раз, приветствуя хозяев. Птица может не знать о более глубоком концептуальном смысле слова, но владелец питомца наверняка наградит его за это поведение вниманием. Попугаи формируют прочные связи со своими хозяевами и крайне отзывчивы к их реакции, что, в итоге, создает петлю обратной связи, благодаря которой птица обучается использованию слов в правильном контексте.

Например, тот самый попугай Алекс постепенно овладел словом «извини». Как и многие другие птицы своего вида, он любил проказничать и регулярно ломал или жевал предметы в лаборатории. Один раз он порвал стопку важных бумаг, и профессор Пепперберг накричала на него. Алекс попросил прощения — по мнению ученой, он научился слову «извини» от нее. Потому что чуть ранее Пепперберг поймала попугая с разбитой кофейной кружкой, но, отчитав его, быстро поняла, что он тоже мог пораниться — и извинилась, внимательно осмотрев птицу. После этого Алекс начал извиняться всякий раз, когда хозяйка грозила ему клеткой.

Таким образом, попугай осознал связь между фразой и разрядкой напряженной ситуации. То же самое касается и фразы «я люблю тебя». Для попугая она означает не какие-то чувства, а способ получить внимание хозяина.