Старение организма человека начинается уже в 25 лет

Процессы старения начинаются в организме человека в 25-28 лет. Об этом сообщила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

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"На самом деле старение организма начинается уже в 25 лет, ну, в 28. <...> И действительно, [отслеживать и влиять на] процессы старения - это очень важно", - сказала она в ходе заседания форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

В свою очередь главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева добавила, что скорость процесса старения закладывается на этапе планирования беременности и зависит от здоровья родителей, возраста мамы, внутриутробного развития ребенка.

Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит на площадке Дома правительства Московской области с 27 по 28 мая. Основное внимание на форуме будет уделено вопросам формирования здорового общества через призму государственной политики, академической медицины и технологического суверенитета. Участники обсудят внедрение современных здоровьесберегающих технологий, роль регионов в развитии профилактической медицины и влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни. Особое место в повестке займут вопросы семейной политики, роли медиа и блогеров в формировании здорового образа жизни, а также развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.