Еврокомиссия начала расследование против Pornhub

Еврокомиссия начала расследование против сайта Pornhub и других ресурсов с порнографическим контентом за нарушения Акта цифровых услуг ЕС, в частности, из-за "недостаточных мер по защите порнографического контента от доступа несовершеннолетних".

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Порнография не должна быть доступна детям. Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех ресурсов, поставляющих порнографический контент, по подозрению, что они не предпринимают достаточных мер по защите своего контента от доступа несовершеннолетних", - сообщила ЕК.

Регулятор отметил, что в качестве первого шага пригласил представителей операторов этих сайтов предоставить Еврокомиссии необходимые разъяснения по этой проблеме.

Расследования в рамках Акта цифровых услуг ЕС предусматривает возможность штрафа в размере до 15% годового оборота компании и в крайнем случае может привести к блокировке ресурса в ЕС.