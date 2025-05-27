SpaceX готовит новый полет Starship

Алиса Селезнёва

Компания американского миллиардера Илона Маска готовится провести очередной испытательный полет ракеты Starship, два предыдущих запуска которой закончились взрывами. Об этом пишет издание Phys.org.

SpaceX готовит новый полет Starship
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Ранее из-за взрыва корабля Starship во время выведения на орбиту 7 марта пришлось временно закрыть аэропорта в Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич. Неудачный запуск нарушил маршруты около 240 рейсов в США. Взрыв привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадку 40 самолетов, находившихся в воздухе, задержали в среднем на 22 минуты.

Очередной запуск ракеты Starship ожидается в 18:30 по местному времени 27 мая (в 2:30 по московскому времени) с базы Starbase, расположенной на юге Техаса.

«Starship высотой 123 метра является самой большой и мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных. Он воплощает в жизнь надежды Маска сделать человечество многопланетным видом. NASA также рассчитывает на модификацию Starship, которая будет использоваться в качестве посадочного модуля для миссии Artemis 3 по высадке на Луну», - отмечается в статье.

При этом два последних испытания ракеты закончились взрывом верхних ступеней, в результате чего обломки «сыпались на острова Карибского бассейна». С другой стороны, SpaceX уже трижды продемонстрировала, что может удерживать первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя в гигантских роботизированных руках своей стартовой башни — смелый инженерный ход, который в компании оценивают как «ключ к быстрому повторному использованию системы и снижению затрат», пишет издание.

При этом ожидается, что в ходе нового полета SpaceX попытается вывести на орбиту полезную нагрузку: макеты интернет-спутников Starlink, которые по расчетам должны сгореть в атмосфере.

Выдавая разрешение на запуск, Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что оно почти удвоило зону закрытия воздушного пространства к востоку от места запуска.