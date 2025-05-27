SpaceX готовит новый полет Starship

Компания американского миллиардера Илона Маска готовится провести очередной испытательный полет ракеты Starship, два предыдущих запуска которой закончились взрывами. Об этом пишет издание Phys.org.

Ранее из-за взрыва корабля Starship во время выведения на орбиту 7 марта пришлось временно закрыть аэропорта в Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич. Неудачный запуск нарушил маршруты около 240 рейсов в США. Взрыв привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадку 40 самолетов, находившихся в воздухе, задержали в среднем на 22 минуты.

Очередной запуск ракеты Starship ожидается в 18:30 по местному времени 27 мая (в 2:30 по московскому времени) с базы Starbase, расположенной на юге Техаса.

«Starship высотой 123 метра является самой большой и мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных. Он воплощает в жизнь надежды Маска сделать человечество многопланетным видом. NASA также рассчитывает на модификацию Starship, которая будет использоваться в качестве посадочного модуля для миссии Artemis 3 по высадке на Луну», - отмечается в статье.

При этом два последних испытания ракеты закончились взрывом верхних ступеней, в результате чего обломки «сыпались на острова Карибского бассейна». С другой стороны, SpaceX уже трижды продемонстрировала, что может удерживать первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя в гигантских роботизированных руках своей стартовой башни — смелый инженерный ход, который в компании оценивают как «ключ к быстрому повторному использованию системы и снижению затрат», пишет издание.

При этом ожидается, что в ходе нового полета SpaceX попытается вывести на орбиту полезную нагрузку: макеты интернет-спутников Starlink, которые по расчетам должны сгореть в атмосфере.

Выдавая разрешение на запуск, Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что оно почти удвоило зону закрытия воздушного пространства к востоку от места запуска.