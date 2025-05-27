Раскрыты характеристики аналога Apple Vision Pro от Samsung

В базе бенчмарка Geekbench появился шлем смешанной реальности Samsung Project Moohan (SM-I610), который, по слухам, будет называться Galaxy XR. Согласно утечке, шлем оснащен чипом Snapdragon XR2 Gen 2, сообщает GSMArena.

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Чипсет оснащается шестью ядрами Cortex-A78C: два работают на частоте 2,36 ГГц, четыре — на 2,05 ГГц. В качестве графического ускорителя используется Adreno 740. Snapdragon XR2 Gen 2 поддерживает поддержку сквозной режим с низкой задержкой (12 мс), Wi-Fi 7 и ряда специфичных для VR-функций, включая рендеринг с учетом направления взгляда и алгоритм Space Warp, который удваивает частоту кадров, что повышает плавность изображения и снижает эффект укачивания.

Из базы Geekbench также стало известно, что Project Moohan работает под управлением Android 14 — предположительно, на новой версии ОС Android XR с переработанным интерфейсом под VR-устройства и поддержкой управления жестами. Также устройство оснащается 16 ГБ оперативной памяти.

Помимо Moohan, в базе данных замечен гаджет Samsung SM-I130, который также оснащается Snapdragon XR2 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ. Вероятнее всего, это Project Haean Jinju, смарт-очки Samsung.

Samsung пока не раскрывала точные даты выхода новых продуктов. Однако подробности могут появиться в ходе июльской презентации Unpacked, в рамках которой компания представит складные Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.