Инопланетяне ближе, чем кажется? Что говорит наука

Теории о существовании инопланетян ходят уже довольно давно. Но что о них думает наука? Предстоит ли человечеству когда-нибудь первый контакт со внеземными видами? Многие ученые считают, что да. Портал livescience.com поделился научными фактами об инопланетной жизни.

© Unsplash

Реальны ли инопланетяне?

О пришельцах из научной фантастики, конечно, интересно размышлять, но ученые подходят к вопросу внеземной жизни серьезнее. В Млечном пути существуют 100 млрд звезд и как минимум два триллиона галактик. Если у большинства этих звезд есть хотя бы одна планета, то мы имеем до 20 млрд трлн миров. При таких цифрах было бы странно, если бы жизнь существовала лишь на Земле.

Однако на наших ближайших соседях по Солнечной системе, Марсе и Венере, нет жизни. На некоторых спутниках Сатурна и Юпитера есть вода, поэтому там теоретически может быть и жизнь — скорее всего, в форме миниатюрных организмов не больше микробов. Для дружеского обмена приветствиями в таком случае понадобится микроскоп.

До тех пор, пока ученые не найдут какое-то твердое подтверждение, вроде сигнала коммуникации или окаменелых микробов на Марсе, Земля — единственная планета, на которой существует жизнь.

Как могут выглядеть инопланетяне?

Форма и внешний вид инопланетян зависят от того, откуда они родом. Например, на ледяных спутниках в нашей Солнечной системе жизнь может процветать у гидротермальных скважин в океанах подо льдом. Там живые организмы могут быть похожими на те, что обитают в глубоком океане Земли. Или они могут быть примитивными микробами. Или сравнительно простыми многоклеточными существами, вроде земных погонофоров.

Примечательно, что, учитывая возраст Земли и эволюционный путь, который прошли живые организмы на нашей планете, временное окно для существования разумной жизни на других планетах может быть сравнительно коротким. Но есть шанс, что человеческая жизнь может совпадать с микробной.

Ученые преимущественно сходятся во мнении, что жизнь на других планетах может развиваться по тем же принципам, что и на Земле. Изменения в окружающей среде мотивируют организмы эволюционировать, что приводит к новым, более комплексным видам. Если в космосе есть планета, похожая на Землю, и на ее поверхности тоже произошло много перемен, то на ней вполне может существовать комплексная жизнь. В этом случае, инопланетяне могут сталкиваться со всеми теми же сложностями, что и человечество на Земле, и, соответственно, развить аналогичные черты. Например, глаза — у земных организмов они появлялись независимо друг от друга не один раз.

Где могут жить инопланетяне?

Ганимед . Крупнейший спутник Юпитера по размерам больше Меркурия. Помимо этого, под его ледяной поверхностью скрывается гигантский океан.

. Крупнейший спутник Юпитера по размерам больше Меркурия. Помимо этого, под его ледяной поверхностью скрывается гигантский океан. Европа . Еще один ледяной спутник Юпитера. На Европе есть жидкая вода благодаря теплу, генерируемому силой притяжения Юпитера, и необходимые для жизни химикаты.

. Еще один ледяной спутник Юпитера. На Европе есть жидкая вода благодаря теплу, генерируемому силой притяжения Юпитера, и необходимые для жизни химикаты. Энцелад . Спутник Сатурна, постоянно выбрасывающий на поверхность водяной пар, содержащий углеродные соединения — включая цианид водорода, важный для зарождения жизни.

. Спутник Сатурна, постоянно выбрасывающий на поверхность водяной пар, содержащий углеродные соединения — включая цианид водорода, важный для зарождения жизни. Титан . Холодный спутник Сатурна, на поверхности которого есть богатая углеродом жидкость. Если там есть жизнь, то она развивается в условиях, невозможных на Земле.

. Холодный спутник Сатурна, на поверхности которого есть богатая углеродом жидкость. Если там есть жизнь, то она развивается в условиях, невозможных на Земле. Тритон. Очень холодный спутник Нептуна, под ледяной коркой которого может скрываться океан. На нем также зафиксировали геологическую активность в форме извергающихся гейзеров.

Как ученые ищут инопланетян?

Прежде всего, специалисты разыскивают сигналы. Если инопланетяне так же умны, как и люди, то их технологии позволяют отправлять сигналы в космос. Например, на Земле все радиоволны, излучаемые телефонами, спутниками и станциями телекоммуникаций, так или иначе «утекают» в космос. Поэтому мы наблюдаем в специальные телескопы, в надежде заметить похожие инопланетные сигналы.

Но этот подход работает только в случае с технологически продвинутыми инопланетянами. Ученые также используют свет для изучения молекул, присутствующих на отдаленных планетах и их спутниках. На Земле некоторые молекулы обычно (или всегда) производятся живыми организмами — если эти молекулы встретятся где-то еще, то, возможно, это признак жизни.

Кроме того, мы отправляем космические аппараты в места, где может существовать жизнь. Например, марсоходы активно собирают образцы пород, которые могут содержать окаменелые микробы. NASA также собирается отправить дрон Dragonfly на Титан в 2028 году. Он достигнет пункта назначения к 2034-му и начнет искать химикаты, связанные с живыми организмами. А ЕКА хотела бы отправить миссию на Энцелад с аналогичной целью.