Ученые раскрыли тайну светящихся грибов

В мире известно свыше 100 видов светящихся грибов, однако точный биохимический механизм их свечения остаётся не выясненным. Ранее считалось, что за свечение отвечает только один фермент, но учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН доказали: всё значительно сложнее.

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Выяснилось , что при работе с мицелием светящихся грибов Neonothopanus nambi, Mycena citricolor, Armillaria borealis, Panellus stipticus, как рассказали в научном центре, перекись водорода многократно усиливает грибное свечение. При этом флуконазол —ингибитор цитохрома P450 — заметно его ослабляет.

Открытие сибирских учёных позволяет говорить: у грибов существует несколько биохимических путей генерации квантов видимого света.

Новым знаниям в области свечения грибов могут найти практическое применение, к примеру, как полагают ученые, для создания нового класса биосенсоров.