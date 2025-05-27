Intel, Qualcomm и Micron попросили Трампа отменить пошлины на чипы

Крупнейшие американские производители микросхем — Intel, Qualcomm и Micron — обратились к администрации Дональда Трампа с просьбой пересмотреть планы по введению пошлин на полупроводники и связанные с ними материалы. Компании считают, что подобные меры могут увеличить издержки и подорвать их конкурентоспособность на международных рынках.

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Intel призывает освободить от пошлин кремниевые пластины, изготовленные в США или с использованием американских технологий. По мнению компании, также следует исключить из списка обложения налогами импортируемое сырье для производства микросхем, поскольку это может привести к росту цен на готовые чипы.

Micron как производитель обеспокоен тем, что пошлины могут коснуться не только материалов и оборудования, но и готовой продукции. Компания предупреждает, что ее память и твердотельные накопители могут попасть под те же тарифы, что и продукция зарубежных производителей, несмотря на американские разработки и исследования.

Qualcomm подчеркивает, что полупроводниковая отрасль и развитие ИИ зависят от глобальной цепочки поставок. Даже небольшие сбои могут сыграть на руку конкурентам из других стран. Компания также обеспокоена возможным ответом иностранных государств, которые могут начать исключать американские технологии из своих продуктов, что ударит по позиции США на рынке 5G и будущего 6G.