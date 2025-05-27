25 мая 2025 года в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) стартовал первый в истории Всемирный конкурс роботов China Media Group (CMG) — серия Mecha Fighting. Главным событием стал уникальный поединок человекоподобных роботов Unitree G1, которые продемонстрировали свои боевые навыки в кикбоксинге. Об этом сообщает CCTV.

Четыре робота весом около 35 кг и ростом 132 см, управляемые тренерами дистанционно с помощью джойстиков, участвовали в боях, состоящих из двух частей: выполнения разных движений и серии из трех двухминутных раундов. За удар кулаком по голове или телу начислялось 1 очко, за удар ногой — 3 очка. Роботы теряли 5 очков, если падали, а если не поднимались в течение 8 секунд, то сразу минус 10 и завершение раунда.

Видео показали, что роботы могли плавно наносить удары руками и ногами, хотя удары больше походили на толчки — они были достаточно мягкими. Иногда роботы теряли равновесие и забавно падали, но быстро вставали. Хоть со стороны это и выглядело неуклюже, инженеры считают, что даже такой координации в робототехнике сложно достичь.

Тренеры использовали ИИ для обучения роботов, анализируя движения профессиональных кикбоксеров и загружая их в виртуальную среду.

«Нелегко научить роботов разным движениям», — отметил директор Unitree Ван Цисинь.

По его словам, искусственный интеллект позволил роботам освоить сложные движения и адаптироваться в бою.

Ли Гаофэн из Чжэцзянского университета подчеркнул, что за последний год технологии гуманоидных роботов в Китае сделали огромный шаг вперед:

«Еще полгода назад представить такие плавные движения роботов было невозможно. Кикбоксинг — очень сложная задача из-за необходимости постоянного контроля движений и реакции на соперника. Это ставит высокие требования к алгоритмам управления, электронике и редукторам скорости — специальным передачам, которые обеспечивают точность и скорость движений».

Эксперты Global Times отметили, что турнир создает уникальную систему обучения для китайской робототехнической индустрии и способствует развитию технологий восприятия, управления и исполнения. Тянь Фэн, бывший декан исследовательского института компании SenseTime, подчеркнул важность координации движений, работы верхних конечностей, выносливости аккумулятора и прочности материалов для таких роботов.

В декабре компания EngineAI из Шэньчжэня планирует провести крупный турнир боевых полноразмерных гуманоидных роботов, чтобы продемонстрировать новые достижения в ИИ и робототехнике и помочь внедрять технологии в промышленность.