Старую пишущую машинку превратили в полноценный ПК

Пользователь форума Reddit под ником u/maniek-86 продемонстрировал впечатляющий пример апсайклинга (переиспользования старых вещей, – «Газета.Ru»), превратив вышедшую из строя пишущую машинку в полноценный мини-ПК. Этот проект не только вдохнул новую жизнь в винтажное устройство, но и создал уникальное и функциональное рабочее место. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Вместо того чтобы отправить сломанное устройство на свалку, энтузиаст принял решение интегрировать современные компьютерные компоненты в его классический корпус. Такой подход позволил создать компактную рабочую станцию, сочетающую ретро-эстетику с современной производительностью.

Основой аппаратной части послужила материнская плата MSI H110M PRO-D в паре с процессором Intel Core i5-6600 (поколение Skylake). Система оснащена 4 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем объемом 240 ГБ и компактным блоком питания SFX мощностью 200 Вт. Общее энергопотребление сборки не превышает 150 Вт, что делает ее достаточно эффективной для повседневного использования.

Особым инженерным решением стало подключение видеокарты NVIDIA GT 635. Из-за отсутствия полноценного слота PCIe x16, графический адаптер был подсоединен через райзер к слоту x1. Хотя это и ограничивает ее максимальную производительность, для выполнения повседневных задач и мультимедиа возможностей данной конфигурации более чем достаточно.

Венцом проекта стала уникальная клавиатура: u/maniek-86 использовал плату Arduino Leonardo для преобразования оригинального механизма пишущей машинки в полнофункциональную USB-клавиатуру. Это позволило сохранить аутентичный тактильный опыт набора текста, интегрировав его в современную компьютерную систему.