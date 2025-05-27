Realme представила созданный вместе с Aston Martin смартфон

В Париже прошла презентация смартфона Realme GT 7 и лимитированной версии Realme GT 7 Dream Edition, созданной в сотрудничестве с британским автопроизводителем Aston Martin. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Дизайн эксклюзивной модели разработан совместно с гоночной командой Aston Martin Formula One Team. Устройство оформлено в фирменном зеленом цвете и украшено культовым логотипом британской марки. Дополнительные аэродинамические линии на корпусе смартфона отражают гоночное наследие Aston Martin и подчеркивают спортивную эстетику устройства.

Специальное издание GT 7 Dream Edition также получило специальную тему интерфейса со стилизованными иконками, анимациями зарядки и игрового режима GT, а также брендированный водяной знак на фотографиях.

Характеристики базового Realme GT 7 и эксклюзивного не отличаются. Обе модели получили чип MediaTek Dimensity 9400e, аккумулятор емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, тройную камеру Sony с основным модулем на 50 Мп, который дополнен телеобъективом с двухкратным оптическим приближением и ультраширокоугольным объективом. Плоский LTPO AMOLED-дисплей на 6,78 дюйма получил разрешение 1264x2780 пикселей, пиковую яркость до 6000 нит и адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

В России выход базовой версии Realme GT 7 ожидается в июне.