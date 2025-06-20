Как понять, что пора удалить приложение на смартфоне

На смартфоне почти каждого человека установлены десятки приложений, но рано или поздно настает момент, когда часть из них лучше удалить. Портал howtogeek.com рассказал, как понять, что пришла пора удалить какое-либо приложение.

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Вы не помните, когда в последний раз открывали приложение

Начнем с самого очевидного. Если вы даже не помните, когда в последний раз запускали то или иное приложение, то пора удалить его. Под это золотое правило подпадают в том числе и приложения, которые теоретически могут пригодиться в будущем. Если вы ими не пользуетесь, то, похоже, прекрасно справляетесь и без них. А если удаленные приложения и впрямь понадобятся в будущем, то никто не запрещает вам загрузить их заново.

Вы чувствуете себя виноватым, открывая приложение

У чувства вины плохая репутация, но оно возникает в ответ не только на чужие ожидания, но и на собственные. Если на вашем смартфоне есть приложение, которое каждый раз портит вам настроение, то стоит ли оно того? На этот вопрос нельзя дать универсальный ответ, но над ним желательно крепко подумать.

Вы теряете счет времени

Может, приложение не заставляет вас чувствовать себя виноватым, но каждый раз, когда вы открываете его, вы просиживаете за ним часы напролет, теряя всякий счет времени. Для каждого человека подобное приложение может быть своим: для кого-то это клиенты соцсетей, а для кого-то мобильные игры, читалки и т.д. Многие люди специально не ставят игры на смартфон, потому что знают, что будут тратить на них слишком много времени.

Приложение отвлекает от других дел

Иногда проблема не в том, что приложение отнимает много времени, а в том, что оно часто отвлекает внимание от более важных вещей. Данная проблема широко распространена, в частности, с социальными сетями. Многие пользователи открывают клиенты по привычке, рефлекторно, даже если изначально они потянулись за смартфоном для чего-то другого. Конечно, иногда отвлекаться от дел полезно, но чаще всего такие приложения лишь заставляют потерять концентрацию.

Приложение использует разрешения, которые ему не нужны

Некоторые приложения в принципе не стоит хранить на смартфоне, потому что они не заслуживают доверия. Зачем бесплатному приложению-галерее доступ к вашим контактам? Почему калькулятору нужно разрешение на чтение локальных файлов? Иногда приложения запрашивают доступ к различной информации только для того, чтобы собирать ваши персональные данные. Особенно бесплатные — они окупаются за счет продажи частной информации.