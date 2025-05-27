Названы лучшие модели смарт-часов для покупки в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших смарт-часов, на которые эксперты советуют обратить внимание в 2025 году.

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Открывают список Xiaomi Watch S3 стоимостью 12,5 тыс. руб. За эти деньги часы предлагают минималистичный корпус со съемным безелем из нержавеющей стали, 1,43-дюймовый AMOLED-экран с тонкими рамками, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Корус устройства имеет защиту 5ATM, а среди заявленных функций: SpO2, пульсометр, мониторинг сна, датчик уровня стресса, более 150 режимов тренировок, возможность отвечать на звонки и сообщения.

Следом идут OnePlus Watch 2R, оснащенные алюминиевым корпусом, декоративным безелем, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, двумя физическими кнопками и сразу двумя чипами: Snapdragon W5 и BES 2700 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Часы работают под управлением Wear OS, поддерживают установку приложений, отслеживание разных показателей состояния здоровья, могут отвечать на звонки и сообщения, имеют двухчастотный GPS и более 100 режимов тренировок. В России их можно купить за 13,6 тыс. руб.

Занимает топ модель Amazfit Balance за 16,4 тыс. руб. Часы оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит, защищены от влаги по стандарту 5ATM и поддерживают 156 спортивных режимов. В них есть функции мониторинга SpO2, измерения пульса, артериального давления, температуры тела, отслеживания сна и даже биоэлектрического импенданса (BIA), который позволяет узнать состав организма.