В Nvidia обличили американские санкции

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что американские ограничения против Китая не работают. Предпринимателя процитировало издание Tom's Hardware.

© Lenta.ru

После выставки Computex 2025 Хуанг пообщался с журналистами и рассказал о положении дел в индустрии. В том числе, глава крупнейшего производителя полупроводников заявил, что торговые ограничения против Китая не работают и обличил американские санкции.

«Экспортный контроль привел к тому, что мы просто списали нескольких миллиардов долларов. А затем фирма растеряла свои запасы», — посетовал Дженсен Хуанг.

По его словам, Nvidia потратила много времени и денег, чтобы разработать экспортную модель чипов H20 для рынка Китая, а затем поставку компонентов просто запретили.

В этой связи предприниматель раскритиковал американские санкции, которые вела против Китая администрация экс-президента США Джо Байдена. В качестве примера глава Nvidia заметил, что в начале президентского срока Байдена доля его компании в Китае составляла 95 процентов, а четыре года спустя она опустилась до 50 процентов. При этом Хуанг похвалил действия нынешнего американского президента Дональда Трампа: «Я думаю, что это действительно большой разворот от неправильной политики».

В заключении Дженсен Хуанг подчеркнул, что санкции США усилили несколько игроков на рынке полупроводниковой продукции в Китае.

«Запрет чипов H20 был неэффективен. В Китае просто закупили аналоги у Huawei и других компаний», — подытожил Хуанг.

В апреле стало известно, что состояние богатейших людей мира выросло на рекордные 304 миллиарда долларов. В том числе, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг прибавил к своему капиталу 15,5 миллиарда долларов.