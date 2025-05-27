Эксперты посоветовали не использовать ноутбуки на мягких поверхностях

Работа с ноутбуком на мягких поверхностях, таких как диван или кровать, представляет серьезную угрозу для устройства и здоровья пользователя. Об этом предупредили эксперты сервисного центра Cps-Ural в беседе с изданием UfaTime.ru.

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Ключевая проблема заключается в перекрытии вентиляционных отверстий. Большинство моделей ноутбуков забирают воздух через нижние или боковые решетки, а выводят его через специальные отводы. Размещение устройства на подушке, одеяле или другой тканевой основе блокирует этот приток, значительно снижая эффективность системы охлаждения.

Нарушение теплообмена приводит к неизбежному перегреву центрального и графического процессоров, а также других жизненно важных компонентов. Хотя современные ноутбуки оснащены механизмами защиты — снижением производительности или автоматическим отключением — регулярные температурные нагрузки существенно сокращают срок службы комплектующих и могут спровоцировать выход из строя материнской платы.

Помимо температурного фактора, мягкие поверхности являются источником мелких частиц — ворса, пыли и тканевых волокон. Эти микрочастицы легко затягиваются внутрь корпуса вместе с воздухом, оседая на вентиляторах и радиаторах. Это приводит к ухудшению теплоотвода, повышенному шуму и ускоренному износу внутренних систем, требуя более частой профессиональной чистки.

Эксперты также подчеркивают негативное влияние на пользователя. Нестабильное положение ноутбука на мягкой поверхности зачастую вынуждает принимать неудобную позу, что негативно сказывается на осанке, вызывает напряжение в шее и глазах. Длительная работа в таких условиях может привести к дискомфорту и хроническим болям.