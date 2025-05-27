Создатель роботов Tesla указал на их главный недостаток

Один из создателей первых роботов Tesla Optimus рассказал, что главным недостатком гуманоидов является их низкая скорость. Об этом он заявил в интервью изданию Business Insider.

По словам первого руководителя проекта Optimus Криса Уолти, роботы Tesla вряд ли будут эффективны на производстве, о чем мечтает глава IT-гиганта Илон Маск.

«Большая часть работы, которую приходится выполнять в промышленности, — многократно повторяющиеся задачи, где скорость имеет решающее значение», — подчеркнул специалист.

Уолти возглавлял направление Optimus до 2022 года, он проработал в корпорации Маска 7 лет. По мнению инженера, человек также не создан для работы на заводе, где присутствует рутина, так как главной задачей эволюции была «защита от волков и медведей». Крис Уолти указал на то, что люди, в отличие от роботов, достаточно быстры и могут адаптироваться.

Судя по всему, на заявление бывшего сотрудника отреагировал глава Tesla Илон Маск. Вскоре после выхода разговора с Уолти в интервью CNBC предприниматель заявил, что к концу 2025 года на заводах Tesla будут работать тысячи роботов. Ранее миллиардер обещал, что его роботы Optimus станут главными помощниками людей. В том числе машины должны занять место человека на заводах и заниматься рутинной, тяжелой и опасной работой.

В конце мая инженеры Tesla рассказали, что роботы Optimus будут обучаться на видеороликах с людьми. Машинам будут «показывать» различные видео и учить повторять поведение и действия людей.