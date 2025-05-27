Археологи нашли «капсулу времени» возрастом 2,6 млн лет

Польские археологи совершили важное открытие в одной из наименее изученных частей Судана — пустыне Баюда. Ученые из Вроцлавского университета, Центра средиземноморской археологии Варшавского университета и Археологического музея в Гданьске в течение шести лет проводили раскопки и полевые работы.

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В итоге они обнаружили более 1200 новых археологических памятников, включая 448 в рамках проекта Национального научного центра. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Ключевые открытия

Одним из ключевых открытий стало палеоозеро, расположенное в центре Баюды. Ученые выяснили, что на месте этого высохшего озера велась добыча натрона — редкого минерала, который применяли в Древнем Египте для мумификации, производства стекла и керамики.

«Натрон — это минерал — карбонат натрия, который встречается лишь в нескольких регионах мира. В Северной Африке одним из основных источников натрона является Вади Натрун в Египте. Это открытие требует пересмотра возможных путей торговли между Суданом и Египтом», — пояснил руководитель исследований профессор Хенрик Панер.

Ученые также нашли древнейшие артефакты, относящиеся к эпохе палеолита (2,6–1,7 млн лет назад): орудия олдувайской традиции и ашельские мастерские. В Баюде найдено множество памятников среднего каменного века (300–50 тыс. лет назад), созданных с использованием леваллуазской техники обработки камня.

«Это указывает на раннее присутствие Homo sapiens в этой части Африки», — отметил Панер.

Одно из самых уникальных открытий — мезолитическое кладбище в центре Баюды, у подножия горы Джебель-эль-Гарра. Оно содержит как минимум 16 захоронений, расположенных в несколько слоев. Радиоуглеродный анализ показал, что кладбище использовалось в 7–6 тыс. лет до н.э. В могилах нашли ракушки, каменные подвески и бусы из скорлупы страусиных яиц.

Другим важным объектом стало поселение охотников у горы Джебель-эль-Фуэль. Там нашли около 300 костей диких животных, почти 3400 окаменелых деревянных фрагментов, более 2 тыс. керамических изделий и множество каменных орудий. Возраст находок — около 6000 лет до н.э.

Исследования показывают, что Баюда была заселена в течение тысячелетий. Найденные кости животных саванны и насекомые в сосудах эпохи Керма (2500–1500 гг. до н.э.) указывают на более влажный климат в прошлом.