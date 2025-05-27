Гренландским китам грозит опасность

Международная команда ученых выяснила, как изменение климата может повлиять на среду обитания гренландских китов. Исследователи пришли к выводу, что до 75% летних мест кормления млекопитающих может полностью исчезнуть к концу XXI века из-за таяния льдов и нарушения взаимодействий между видами. Исследование опубликовано в журнале Ecology and Evolution.

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Гренландские киты (Balaena mysticetus) обитают в водах Северного ледовитого океана. Их жизнь сильно зависит от арктического морского льда, так как среди него киты предпочитают добывать себе пищу, например моллюсков и ракообразных. Несмотря на это, животные не любят оказываться среди глухих льдов, поэтому мигрируют на север только в летние времена, когда льда становится меньше.

Команда исследователей выяснила, как изменение климата и таяние льдов может сказаться на среде обитания гренландских китов. Ученые использовали компьютерные модели, данные об окаменелостях, а также информацию о китобойном промысле северных регионов. Так они реконструировали историю распространения гренландских китов за 11,7 тысяч лет. Затем исследователи связали эти данные с климатическими показателями, такими как изменение уровня моря, таяние ледников и уменьшение концентрации льда на поверхности моря, а также изменение уровня солености воды. Экологи использовали полученную информацию, чтобы определить, как изменение климата повлияет на среду обитания гренландских китов.

Результаты исследования показали, что до недавнего времени места кормления гренландских китов оставались неизменными на протяжении всего голоценового периода. Однако за последние десятилетия площадь арктического морского льда значительно сократилась. В ближайшее время этот процесс только ускорится, в результате чего среды обитания гренландских китов могут быть в большей степени утрачены. По прогнозам ученых, к концу XXI века изменение климата может привести к разрушению до 75% мест кормления китов. В то же время летняя среда обитания популяции китов Охотского моря может полностью исчезнуть уже к 2060 году.

Наблюдения за китами показали, что оптимальной средой для них являются места обитания с концентрацией льда в 15-30% от поверхности моря. Ученые обнаружили несколько участков такой подходящей среды, которые, вероятно, сохранятся к 2100 году, но будут существовать за пределами текущего ареала распространения гренландских китов. Эти участки окажутся некачественными и малопродуктивными местами кормления по сравнению с утраченными.

Гренландские киты все еще восстанавливаются после столетий китобойного промысла, который поставил их на грань вымирания. Ученые уверены, что эти прогнозы должны напрямую повлиять на политику сохранения этих млекопитающих и подчеркивают необходимость срочных мер по охране вида.