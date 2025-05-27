Создан новый способ получения нанокристаллов для очистки нефти

Ученые Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН" разработали новый способ получения нанокристаллов цеолитов - материалов, которые нужны при создании катализаторов для очистки нефти в нефтеперерабатывающей отрасли. Это позволит повысить качество отечественных цеолитов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Цеолиты - микропористые материалы с упорядоченной структурой, критически важные для катализа и адсорбции в химической промышленности. В нефтепереработке они используются как необходимый кислотный компонент бифункциональных катализаторов при очистке нефти. Обычно для получения нанокристаллов используются методы, которые требуют больших объемов воды и значительного времени. Ученые решили использовать более дешевый и менее энергозатратный способ парофазной кристаллизации, когда кристалл вещества образуется из паров.

"Пока что произведенные в России цеолиты сильно уступают по качеству зарубежным. В отечественных образцах самый маленький размер кристалла - 1 микрометр, а у конкурентов - 300-400 нанометров. Разработка методов получения цеолитов, очевидно, необходима для промышленности, чтобы в том числе снизить зависимость от импорта", - цитирует пресс-служба научного сотрудника института Алину Брагину.

На данный момент исследователи проводят эксперименты по модификации разработанного метода для удешевления и упрощения процесса. Также они планируют масштабировать данный метод в лабораторных условиях и испытать полученный цеолит в химических преобразованиях, которые нужны для нефтепереработки.