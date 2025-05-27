Билл Гейтс поделился подборкой из пяти книг для прочтения летом 2025 года

Билл Гейтс поделился подборкой литературных произведений, которые рекомендует к прочтению этим летом. В 2025 году предприниматель выбрал мемуары, отражающие темы лидерства, преодоления трудностей и личностного роста.

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Среди рекомендуемых миллиардером книг — «Личная история» (Personal History) Кэтрин Грэм. Эти мемуары описывают путь издателя The Washington Post, взявшей на себя управление изданием после трагического ухода мужа из жизни. Гейтс отмечает, что книга служит примером рассказа о профессиональных вызовах и проявлении лидерских качеств.

«В погоне за надеждой» (Chasing Hope) Николаса Кристофа, лауреата Пулитцеровской премии, который посвятил свою карьеру борьбе с бедностью и социальными проблемами, а его статьи напрямую повлияли на создание Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Gates Foundation).

Книга «Ученица» (Educated) Тары Вестовер рассказывает о стремлении к знаниям вопреки социальным ограничениям. Гейтс отмечает, что история подтверждает силу образования и способность человека преодолеть жизненные трудности.

Также в списке — мемуары «Бесцветный» (Born a Crime) Тревора Ноа, посвященные детству автора в Южной Африке в период апартеида, и «Капитуляция» (Surrender) Боно, раскрывающая путь лидера U2 к мировой известности и его общественную деятельность.