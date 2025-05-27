В России начали продавать смартфон Honor с выделенной ИИ-кнопкой

В России представлен смартфон Honor 400 Lite, который получил выделенную под искусственный интеллект кнопку. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Ключевым отличием новинки стала AI-кнопка, которая обеспечивает быстрый доступ к камере и сервису «Google Объектив», распознающему объекты, текст и изображения с помощью ИИ. Одно нажатие запускает камеру, двойное делает снимок, а удержание — начинает видеозапись, тогда как длительное нажатие активирует «Google Объектив» с поддержкой более 100 языков, распознаванием растений, животных и математических задач.

Honor 400 Lite получил основную камеру на 108 Мп, дополненную 5-мегапиксельным широкоугольным модулем и датчиком глубины. Фронтальная камера на 16 Мп использует алгоритмы Honor Image Engine для интеллектуальной обработки изображений.

В смартфоне также установлен 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор емкостью 5230 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается, что смартфон весит 171 г при толщине 7,29 мм и имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP65, а также сертифицирован на устойчивость к падениям (SGS, 5 звезд) и поддерживает управление мокрыми руками.

Модель Honor 400 Lite уже доступна в продаже по цене 32 990 тыс. руб. без учета акции, которая будет действовать до 6 июня.