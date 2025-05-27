Разработан метод измерения температуры микроскопических объектов

Ученые КФУ создали новый метод измерения и анализа термодинамических параметров микросистем, основанный на люминесцентной термометрии. Разработка позволяет с высокой точностью определять температуру объектов размером всего в несколько микрометров, что открывает широкие перспективы для применения в микроэлектронике, космической промышленности и биомедицине. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

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Исследователи КФУ сфокусировались на использовании ионов церия (Ce3+) как донора и тербия (Tb3+) как акцептора.

— Наша работа заключается в исследовании механизмов температурной чувствительности спектрально-кинетических характеристик данных люминофоров. Было показано, что полученные материалы обладают очень конкурентными значениями чувствительности, — подчеркнули там.

Разработанные люминофоры имеют наноскопический размер (около 19 нанометров) и демонстрируют высокую температурную чувствительность в диапазоне от 0 до 200 градусов Цельсия, что делает их идеальными для мониторинга температуры микроустройств. Более того, благодаря эффективной передаче энергии от ионов церия к ионам тербия, материалы могут быть использованы для биовизуализации и фотодинамической терапии в присутствии терапевтических доз ионизирующего излучения.