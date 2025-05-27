Появилось фото Galaxy Z Fold 7

В сети появилось первое живое фото, на котором, предположительно, запечатлен тыльный модуль камеры складного флагмана Galaxy Z Fold 7.

© Ferra.ru

Ожидается, что новинка дебютирует в июле 2025 года вместе с Z Flip 7 и бюджетной версией Flip 7 FE. Фото быстро исчезло с Weibo, что только усилило интерес к утечке.

На снимке заметна увеличенная камера: сохранилась вертикальная тройная компоновка, но блок явно стал шире, а вспышка опущена ниже. Всё это косвенно подтверждает слухи о том, что Fold 7 получит 200-мегапиксельный сенсор вместо 50 Мп в Fold 6.

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Такой шаг потребовал бы большего пространства под модуль камеры, что и видно на изображении.

В остальном дизайн практически не изменился. Габариты в разложенном виде составят 158,4 × 143,1 × 3,9 мм (в сложенном — 8,9 мм), а рамки внутреннего экрана якобы уменьшатся до 1 мм. Смартфон оснастят чипом Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и батареей на 4400 мАч — как и у Fold 6.