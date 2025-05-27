Россия в «огненном кольце»: ученые бьют тревогу

Ученые предупреждают об угрозе населению из-за Тихоокеанского огненного кольца. Как пишет «Деловой Петербург», вдоль гигантской вулканической дуги длиной более 40 000 км, где сталкиваются четыре тектонические плиты, активизировались вулканы.

© don24.ru

Например, в Индонезии Марапи на Суматре выбросил пепел, спровоцировав эвакуацию населения. Вулкан Левотоби на острове Флорес поднял столбы пепла на 5 км, заставив власти ввести высший уровень опасности. В тот же день землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Мьянмы. Да и на Камчатке неспокойно – зафиксирована повышенная активность вулканов. Ученые отмечают, что синхронные извержения и землетрясения в разных частях кольца могут свидетельствовать о начале цепной реакции.

Когда активизируются сразу несколько участков кольца – это зловещий симптом. Многие россияне даже не подозревают, что Россия входит в Тихоокеанское огненное кольцо, а Камчатка и Курильские острова – его северная часть, и Ключевская Сопка уже шевелится.

«Если активность распространится на северную часть кольца, под удар попадут Владивосток, Петропавловск-Камчатский и другие города Дальнего Востока», – подчеркивают геологи.

Если эти процессы продолжатся, последствия могут быть катастрофическими:

– цунами высотой до 30 м, угрожающие побережьям Сахалина и Приморья;

– вулканическая зима из-за пепла, закрывающего солнце, что приведет к падению температур и неурожаям;

– коллапс авиасообщения и экономические потери из-за остановки поставок из Азии.

«Огненное кольцо переходит в активную фазу. Это может быть началом глобального геологического цикла», – заявляют ученые.

На Камчатке уже усилен мониторинг, однако, если проснутся супервулканы вроде Тобы, во время последнего извержения которого 74 000 лет назад человечество сократилось в 10 раз, последствия будут глобальными.

Пока власти и специалисты анализируют данные, жителям регионов, входящих в огненное кольцо, рекомендуют следить за официальными предупреждениями. Планета напоминает о своей мощи, и игнорировать ее сигналы опасно.