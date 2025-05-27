Искусственному интеллекту предрекли победу над психологами

Россияне начали все чаще заменять поход к психологу или психотерапевту на общение с искусственным интеллектом (ИИ). Преимущества технологии очевидны – такой специалист свободен в любое время суток, а также обходится в разы дешевле, чем настоящий специалист. По этой причине ИИ начнет вытеснять из этой сферы людей, хотя и не обладает необходимой эмпатией, объяснил психиатр, нарколог Василий Шуров Общественной Службе Новостей.

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ИИ не может обеспечить человеку, нуждающемуся в помощи, душевной глубины и эмпатии – работает он строго по алгоритму. Максимум он может выступить наставником и помочь человеку пройти через сложное время, считает специалист. Он предупредил, что идеальной эту технологию назвать нельзя – например, она может неверно интерпретировать те или иные запросы.

Однако плюсов в возможности получить поддержку, не выходя из дома, очень много, при этом не придется сталкиваться с неопытными, плохими специалистами, согласился врач.

«ИИ 100 % начнет вытеснять людей, потому что нормальный психотерапевт — это не дешевое удовольствие, — добавил он. — Проблема в том, что у нас квалифицированных психологов чрезвычайно мало».

Шуров напомнил о большом спросе россиян на различных магов и тарологов, подчеркнув, что если говорить о замене психологов на кого-то, то лучше пусть это будет ИИ – более адекватный инструмент, чем различные шарлатаны. Они не решают никакие проблемы, а только втягивают людей в «магическую белиберду», и «толкают к шизофрении», заключил врач.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что сегодня российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту за помощью, заменив психологом ChatGPT. По ее словам, это вызывает опасения, так как данную сферу законодатели контролировать пока не могут, а стандарты ИИ пока не изучены до конца.

В то же время председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил, что любой ChatGPT существенно эмпатичнее и эффективнее, чем 80% психологов с документами об образовании. Он напомнил, что на рынке много очень много мнимых специалистов, не имеющих профильного высшего образования и качественной подготовки.