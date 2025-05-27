Названы смартфоны Xiaomi, которые получат новую прошивку HyperOS

Xiaomi приступила к тестированию прошивки HyperOS 2.0.203 для 24 моделей смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

Новая версия прошивки добавит в устройства ряд значимых улучшений, включая более плавную анимацию и оптимизацию работы системы, а также приложение «Камера» версии 6.0, которое расширит функциональные возможности камер совместимых устройств.

Полный список моделей, получивших доступ к тестированию, включает устройства серии Xiaomi 14, 15, MIX Flip и MIX Fold 4, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 и Pad 7. Среди гаджетов Redmi на обновление могут рассчитывать пользователи устройств серий Redmi K70, K80, Turbo 4 и Note 14, а среди Poco — Poco X6, X7 и F7.

Отмечается, что сначала будет выпущена HyperOS 2.2 для устройств, предназначенных для китайского рынка. Релиз международной версии прошивки ожидается позже.

HyperOS — это фирменная оболочка гаджетов Xiaomi, которая пришла на смену популярной прошивке MIUI. Под управлением HyerOS работают смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и другие умные гаджеты компании.