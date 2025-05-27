Самая редкая в мире «забытая» антилопа впервые попала в кадр

Впервые была опубликована фотография так называемой забытой антилопы Африки, которая находится на грани исчезновения. Речь идет об упемба-лечве, пишет The Guardian.

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По приблизительным оценкам экспертов, на данный момент осталось менее 100 особей этого вида. Последнее обследование с воздуха в районе Камалондо на юге Демократической Республики Конго выявило только 10 экземпляров.

Хотя стадо быстро исчезло из виду, одно из животных на мгновение остановилось и посмотрело на ученых, которые их считали. Это дало возможность Мануэлю Веберу из отдела исследований и биомониторинга национального парка Упемба сделать быстрое фото, которое стало первой фотографией живой упемба-лечве с момента описания вида в 2005 году.

«Антилопа задержалась всего на несколько секунд», — отметил Вебер. «Эмоции были невероятными; я почти не спал накануне, переживая о том, что мы не сможем провести обследование и не найдем ни одной особи (в таком случае мы были бы ответственны за исчезновение вида)», — добавил он.

Результаты исследования, опубликованные в Африканском журнале экологии, стали первым обновлением по численности популяции за более чем полвека.

Упемба-лечве теперь считается одним из самых редких крупных млекопитающих на планете и сталкивается с серьезной угрозой исчезновения из-за незаконной охоты.