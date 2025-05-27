Установлена хронология обитания неандертальцев в Денисовой пещере

Денисова пещера на Алтае – единственное место на планете, где, как известно, жили денисовцы, неандертальцы и Homo sapiens. Пещера состоит из трех отсеков, известных как Главный, Восточный и Южный залы. Предыдущие анализы Главного и Восточного отделов помогли пролить свет на некоторые аспекты истории этого места. Новое исследование задокументировало древнюю митохондриальную ДНК человека и животных в Южном зале.

Анализ более 200 материалов ДНК из отложений Южного зала пещеры показал, что денисовцы появились здесь около 250 тыс. лет назад. А их первые орудия и окаменелости датируются 200 тыс. лет назад – примерно в то же время, когда в пещере поселились неандертальцы. Это позволяет предположить, что этот вымерший гоминид все еще существовал в то время, когда неандертальцы впервые поселились в Денисовой пещере.

Первые следы ДНК неандертальцев появляются вскоре после 200 тыс. лет назад, хотя большинство окаменелостей этого вида датируются периодом от 150 тыс. до 80 тыс. лет назад. При этом пик присутствия денисовцев в Южном зале пришелся на период 80 тыс. – 50 тыс. лет назад, когда в пещере уже обитали другие человеческие группы.

Современные люди появились здесь значительно позже – 25 тыс. – 20 тыс. лет назад, после исчезновения неандертальцев. Об этом свидетельствуют, в частности, генетические следы на зубном подвесе из оленьего клыка, который, предположительно, носила женщина, происходящая от группы людей Северной Евразии, пришедших с востока, пишет IFL Science.

Авторы исследования предполагают, что последующие виды людей могли перемещаться в Денисову пещеру и из нее, поскольку колебания климата Ледникового периода создавали подходящие условия для разных групп. Однако анализ ДНК животных показал, что исчезновение денисовцев не совпало с переменами в фауне, что указывает на возможную роль конкуренции за ресурсы или встречи с современными людьми как ключевого фактора их вытеснения.