Обновление Android сломало дисплей смартфонов Samsung

Lenta.ruиещё 1

Пользователи Samsung начали жаловаться на сломанные дисплеи после обновления Android. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Обновление Android сломало дисплей смартфонов Samsung
© globallookpress.com

Они заметили публикацию на Reddit, где пользователь под ником kingshukroy01 заявил, что на экране его смартфона Samsung Galaxy S21 FE появилась вертикальная зеленая линия. Она возникла в процессе обновления Android и внутренней прошивки One UI 6.1.

Владелец смартфона заметил, что не хотел обновлять операционную систему (ОС), так как видел жалобы, что после установки на экране могут появиться полосы.

«Но я устал каждый день пропускать уведомления с просьбой обновить телефон», — заметил автор.

Чтобы зафиксировать возможное появление зеленой полосы, пользователь записал процесс обновления на камеру другого смартфона, и смог «поймать» момент ее возникновения на экране.

В комментариях пользователи поддержали автора.

«С каждым обновлением смартфон Samsung получает по одной новой линии на дисплее», — пошутил Life-Formal-7353. «С такими доказательствами пусть только ребята и сервисного центра Samsung попробуют сказать, что артефакт появился по вине клиента», — заметил reso_ress. «На моем Galaxy A73 тоже есть эта зеленая линия. Сначала она была тонкой. Теперь у меня две толстые зеленые линии», — пожаловался Glory_AD9.

В Samsung пока не прокомментировали произошедшее.

В конце мая авторы SamMobile назвали аккумулятор Samsung Galaxy S25 Edge самым слабым местом смартфона. По словам журналистов, батарея емкостью 4000 миллиампер-часов может разрядить уже в середине дня.

Наука и техника