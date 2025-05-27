В Москве создали первый российский 3D-принтер для печати металлом

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило на выставке «Металлообработка-2025» первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом. Ранее такое оборудование крупногабаритного класса в России не производилось.

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Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью. Сегодня применение технологий трехмерной печати открывает перед индустриальным сектором новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. Москва имеет высокие компетенции в отрасли – компании не только активно используют технологию в работе, но и выводят на рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование. Например, к 80-летнему юбилею атомной отрасли в столице был создан первый в России 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом, – отметил Анатолий Гарбузов.

Высокопроизводительный 3D-принтер RusMelt 600М печатает из металлических порошков нержавеющей стали, никеля, титана алюминия и кобальта. Зона построения составляет 600х600х600 мм. Установка оснащена четырьмя иттербиевыми лазерами и имеет интеллектуальную систему контроля процесса плавления, которая оповещает оператора о нехватке расходных материалов и ходе процесса печати. Принтер имеет механизированный комплекс разгрузки и очистки заготовок собственной разработки для удобства изъятия готовой детали и облегчения эксплуатации.

— Ранее системы подобного класса изготавливались только иностранными производителями, а сейчас мы представили отечественный продукт, изготовленный на базе российских комплектующих. Серийный 3D-принтер RusMelt 600М разработан с учетом потребностей и пожеланий ведущих российских машиностроителей. Наш производственный план уже включает восемь таких машин, в том числе для экспортных заказов. До конца года планируем представить еще две модели для малогабаритной печати по технологии SLM. Тогда мы сможем с уверенностью сказать, что в «Росатоме» создана полная линейка аддитивного оборудования не только по всем основным видам аддитивных технологий, но и для всех востребованных габаритов изделий, – генеральный директор «Росатом Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» Илья Кавелашвили.

Установка RusMelt 600М позволяет изготавливать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью без использования оснастки при очень высоком коэффициенте использования материала. 3D-принтер может использоваться абсолютно в любых отраслях, где требуется изготовление деталей из металлических сплавов. Он создан в ответ на потребности российской промышленности производить сложные механизмы для инновационных отраслей.

Сборка и настройка принтера осуществляется в Центре аддитивных технологий Росатома в Москве. Одновременно здесь проводятся работы по отработке технологий 3D-печати и разработка программного обеспечения под требования заказчиков.

Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступно свыше 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. Это, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности московских предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города.