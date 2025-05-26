В Египте обнаружили три гробницы эпохи Нового царства

В Египте обнаружили три гробницы государственных деятелей эпохи Нового царства — 1550-1070 годы до нашей эры. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство туризма и древностей республики.

По данным агентства, находка была сделана во время раскопок в некрополе Дра-Абу-эль-Нага в Луксоре.

«Египетские археологи обнаружили гробницы, датируемые периодом Нового царств, и определили имена и титулы их владельцев по надписям, найденным внутри», — говорится в тексте.

В частности, одна из гробниц принадлежит Амуму-эм-Ипету, который работал в имении Амона в период Рамессидов. Две другие гробницы относятся к XVIII династии: одна принадлежит смотрителю зернохранилища по имени Баки, а другая — ответственному за храм Амона, писателю и мэру северных оазисов по имени «С».

Министр туризма и древностей Египта Шариф Фатхи назвал данное открытие значительным научным и археологическим достижением, отметив, что оно сможет стимулировать культурный туризм в республике и привлечь больше посетителей, которые интересуются богатым наследием страны.