У iPhone 19 будет необычная селфи-камера и дисплей без вырезов

По данным издания 9to5Mac, одна или несколько моделей iPhone 19 будут оснащены селфи-камерой под экраном. Учитывая, что в следующем году технология Face ID переместится под дисплей, к 2027 году Apple потенциально сможет создать полноэкранный смартфон без выемки, динамического острова или отверстия для камеры.

Чтобы создать сплошной дисплей без вырезов, Apple нужно реализовать два момента: внедрить Face ID непосредственно под экран, что компания может реализовать уже в моделях iPhone 18 Pro, выход которых ожидается в 2026 году. Второй момент — это размещение фронтальной камеры под экраном.

Специалисты отмечают, что технически это возможно сделать, но качество фронтальной камеры будет крайне низким.