Российские ученые создали целлюлозу из морских водорослей

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Северного (Арктического) федерального университета разработали технологию получения целлюлозы из водорослей Белого моря. Первые образцы показали, что материал подходит для производства воздушных фильтров и прочных этикеток.

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В отличие от традиционной древесной целлюлозы, водорослевая не содержит лигнина. Это позволяет использовать щадящие методы обработки и получать продукт высокой чистоты. Как пояснила профессор Юлия Севастьянова, короткие волокна водорослей придают материалу особые свойства.

Эксперименты подтвердили, что бумага с водорослевым слоем получается более жесткой и износостойкой. Она меньше мнется и лучше склеивается. Такие характеристики делают ее идеальной для фильтров средней очистки, используемых в промышленных помещениях и системах вентиляции.

Также материал подходит для производства качественных этикеток. Исследование проводилось по госзаданию Минобрнауки.