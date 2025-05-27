У шимпанзе выявили неизвестную форму коммуникации

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета при участии коллег из Германии зафиксировали уникальное поведение диких шимпанзе — они создают ритмичные звуки, ударяя камнями о стволы деревьев. Феномен может представлять новую форму коммуникации у приматов. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

© Газета.Ru

Команда изучила записи фотоловушек из заповедника в Гвинее-Бисау, собранные за пять лет. Оказалось, что взрослые самцы шимпанзе ритмично стучат камнями по деревьям, производят низкочастотный шум. Он распространяется дальше обычных сигналов, что особенно ценно в густом лесу.

Наблюдения выявили ряд важных особенностей. В частности, молодые особи перенимают технику у старших сородичей. Кроме того, перед каждым «выступлением» обезьяны издают особое уханье.

«Это явный пример культурной передачи, а не инстинктивного поведения», — отметил профессор Марк Нагиб, подчеркивая значение открытия для понимания эволюции коммуникации.

Открытие ставит новые вопросы перед приматологами: служит ли этот способ общения уникальным для данной популяции или распространен шире? Ответы могут пролить свет на истоки человеческой музыкальности и ритуального поведения.