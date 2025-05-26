Huawei решила отказаться от камеры Sony в новом флагманском смартфоне

Появились новые данные о флагманской серии смартфонов Huawei Pura 80, которая, как ожидается, станет следующим крупным релизом компании после недавнего анонса серии Nova 14 и первого складного ПК. Согласно последним утечкам, модель Pura 80 Pro может получить фирменный датчик изображения SmartSens SC5A0CS собственной разработки Huawei. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, Huawei Pura 80 Pro будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором SmartSens SC5A0CS формата 1 дюйм с фильтром RYYB. Это расходится с предыдущими предположениями того же инсайдера, который ранее указывал на использование датчика Sony IMX989 в Pura 80 Pro. По информации Digital Chat Station, Huawei действительно тестировала сенсор Sony на инженерных образцах Pura 80 Pro несколько месяцев назад, однако в процессе финализации аппаратной части компания изменила курс.

Если изменения коснулись только основного сенсора, то остальная часть тыльной камеры Pura 80 Pro, вероятно, останется такой же, как и в предыдущих утечках. Предполагается, что она будет включать 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телемакрокамеру. Отмечается, что все три датчика будут использовать фирменный цветовой фильтр RYYB, который значительно улучшает производительность в условиях низкой освещенности.

Помимо аппаратного обеспечения камеры, Pura 80 Pro также, по слухам, получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и поддержкой переменной частоты обновления LTPO.

Ожидается, что серия Huawei Pura 80, в которую, вероятно, войдут три модели — стандартная Pura 80, Pura 80 Pro и топовая Pura 80 Ultra, будет представлена во втором квартале текущего года.