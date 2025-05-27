Эксперт объяснил критический риск киберугрозы в космосе

Американцы озаботились обеспечением безопасности космических технологий. Причем они признали, что защищать эти технологии необходимо от международных, то есть – наднациональных киберпреступников.

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Почему и как США намерены решать проблему киберрисков на орбите, рассказал Юрий Жданов, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ.

- Юрий Николаевич, насколько критической для американцев и в целом для Запада стала киберугроза в космосе?

– Если быть предельно откровенным, то эта угроза является критической не только для американцев и так называемого коллективного Запада. Для нас – тоже. Все проблемы, возникшие у них, в той или иной мере присущи и нам. Но, коль они первыми публично ударили в набат, им и слово. А мы будем внимать и мотать на ус, учась на их ошибках и перенимая бесценный опыт.

- Кто там у них ударил в набат?

– О грозящих всем нам опасностях рассказала на специалист по киберустойчивости Луна Роланд. Она напомнила, что космические технологии поддерживают критически важные службы, такие как телекоммуникации, GPS и финансы. И, по мере того, как космические операции становятся все более цифровыми, стимулируя инновации, они также создают новые киберриски с потенциально катастрофическими последствиями.

- Ну, это не новость. У нас любой десятиклассник понимает связь своего андроида, смартфона, телевизора или, скажем, родительского автомобильного навигатора с орбитальным спутником. Чем эта дама с космическим именем «Луна» смогла удивить?

– Цифрами, причем, опять же, космическими. Луна Роланд пишет: «Глобальная космическая экономика стремительно развивается. По прогнозам, к 2035 году она вырастет с 630 миллиардов долларов в 2023 году до 1,8 триллиона долларов. Еженедельные прорывы — полеты людей в космос, новые ракетные системы и сложные роботизированные миссии на Луну — знаменуют собой новую эру исследований и связи. Технологии играют ключевую роль в ускорении развития космоса, но они также все больше подвергают наземные станции, спутники и пользовательские терминалы новым киберрискам».

То есть, она констатирует, что космические технологии - ключ к современному обществу. Так, американские компании, как Astranis, Amazon Kuiper и SWISSto12, создают спутники, которые помогают соединить удаленные регионы, недоступные для традиционных сетей связи. Эти спутники также служат важным резервом для подводных кабелей, повышая устойчивость и резервирование сетей связи по всему миру. Спутники для навигации и определения времени, такие как спутники глобальной системы позиционирования (GPS), также незаменимы.

Луна Роланд приводит цифры: «Они поддерживают более 6,5 миллиарда устройств по всему миру, и ожидается, что к 2030 году это число вырастет до 10 миллиардов. Спутники GPS используются в точном земледелии в сельском хозяйстве, что повышает урожайность и сокращает количество отходов, а также для отслеживания транспортных средств в реальном времени и оптимизации маршрутов в логистике. Помимо обеспечения связи и координации, космические технологии стимулируют инновации во всех отраслях, от центров обработки данных в космосе до более надежных облачных сервисов. Новые инновации, такие как производственные дроны и роботизированные системы, способны произвести революцию в логистике, сельском хозяйстве и здравоохранении. Космические достижения в области материаловедения позволяют создавать новые материалы в условиях микрогравитации, в то время как другие новые инновации, такие как космическая солнечная энергия и добыча полезных ископаемых на астероидах, могут обеспечить земную промышленность чистой энергией и редкими материалами».

- Значимостью космических технологий мы прониклись. Что там насчет киберрисков?

– А вот это – самое главное. Количество кибератак на спутники, наземные станции и космические агентства увеличивается, что может привести к серьезным последствиям.

- Луна Роланд рисует апокалипсическую картинку - что произойдет, когда киберпространство в космосе взломают?

– Да. Она напоминает про недавние инциденты, подчеркнувшие уязвимость космических систем перед киберугрозами и масштабы последствий этих угроз: «Например, сбои в работе GPS могут привести к дезориентации самолетов, кораблей, автономных транспортных средств и даже военных систем, вызвав масштабный хаос в отраслях, зависящих от спутниковой связи и логистики. Один из последних инцидентов произошел в марте 2025 года, когда польскому космическому агентству POLSA пришлось отключить свою сеть от интернета, чтобы предотвратить утечку данных. Работа агентства была нарушена и полностью восстановлена только через три дня.

Потенциально далеко идущие последствия таких атак были продемонстрированы кибератакой 2022 года на спутниковую сеть KA-SAT компании Viasat. Спутниковая сеть Viasat подверглась сложной кибератаке, в результате которой были выведены из строя десятки тысяч модемов по всей Европе, что привело к серьезным сбоям в работе связи, особенно на Украине. Атака также затронула Германию, где 5800 ветряных турбин Enercon вышли из строя, и вызвала длительные перебои в работе в нескольких других европейских странах, включая Францию, Венгрию, Грецию, Польшу и Италию. Эти инциденты иллюстрируют не только растущую угрозу, но и глубоко укоренившиеся уязвимые места в построении и управлении космическими системами».

- О каких «уязвимых местах» идет речь?

– Глобальные области риска, по мнению Роланд, это - космос, метавселенная и планета Земля.

– Как-то расплывчато…

– Будьте снисходительны – американцы склонны к необъяснимым абстракциям, они считают подобную заумь признаком интеллекта. Тем не менее, они вычленили ключевые, на их взгляд, проблемы киберустойчивости в космосе.

– Сколько этих проблем?

– Луна Роланд называет три.

Первая, по ее мнению, это спутники вне досягаемости. После развертывания спутники становятся физически недоступными, что затрудняет устранение уязвимостей или быстрое реагирование на киберинциденты. В отличие от наземных систем, ими необходимо управлять удаленно, что делает их уязвимыми для развивающихся угроз. Огромные расстояния между спутниками и наземными станциями также приводят к задержкам, усложняя обнаружение угроз в реальном времени и реагирование на них.

Вторая проблема, согласно Роланд, это устаревшие системы, современные угрозы. Традиционные спутники были рассчитаны на срок службы 10–20 лет, а космическая инфраструктура часто зависит от устаревшего оборудования и программного обеспечения с ограниченной вычислительной мощностью, которые сложно исправлять или обновлять, напоминает она. Это затрудняет внедрение передовых протоколов безопасности, таких как шифрование или обнаружение угроз в реальном времени. В то время как новые спутниковые группировки переходят на спутники меньшего размера с более коротким сроком службы, в космических системах также часто отсутствуют стандартизированные системы кибербезопасности, что приводит к несогласованной защите на разных платформах.

И третья проблема - фрагментированный ландшафт. Космос, как объясняет Луна Роланд, это сложная, безграничная среда, в которой работает широкий спектр операторов с разными приоритетами, правилами и методами обеспечения кибербезопасности, что затрудняет скоординированную киберзащиту: «Каждый из этих участников также полагается на ряд взаимосвязанных цепочек поставок, поддерживающих космические системы, от производства до запуска и эксплуатации. Каждый узел в этих цепочках поставок может создавать киберуязвимости, особенно через сторонних поставщиков».

- Как эти проблемы предполагается решать?

– Госпожа Роланд с оптимизмом утверждает, что правительства, региональные и международные организации разрабатывают политику по повышению киберустойчивости космического сектора: «Великобритания и Австралия официально признали космическую инфраструктуру критически важной, что привело к введению обязательных стандартов кибербезопасности и усилению государственного контроля. В США предлагаемый Закон о космической инфраструктуре может повлиять на глобальные нормы кибербезопасности, учитывая лидерство США в космосе и владение почти 70% действующих спутников».

Она упоминает и другие инициативы, такие как сотрудничество NASA с NIST и набор инструментов для кибербезопасности: «Усилия космического агентства Великобритании направлены на повышение устойчивости и отраслевых стандартов. Международные организации также предпринимают шаги по укреплению кибербезопасности в космосе. Например, Международный союз электросвязи (МСЭ) устанавливает стандарты для сетей космической связи, а Управление ООН по вопросам космического пространства содействует глобальному сотрудничеству. Такие организации, как Space ISAC, способствуют сотрудничеству в космической отрасли в области обмена информацией о киберугрозах, а обновленные стандарты Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии поддерживают безопасные методы работы космических организаций. На региональном уровне Закон ЕС о кибербезопасности сертифицирует критически важные технологии, включая космические системы».

- Речь идет о выработке общих правил для повышения киберустойчивости в космосе?

– По сути, да. Луна Роланд считает, что нормативные акты и инициативы государственного сектора играют ключевую роль в повышении киберустойчивости в космосе. Поэтому для обеспечения более киберустойчивого будущего космической отрасли необходимы усилия всех заинтересованных сторон: «Космические системы должны разрабатываться с учетом кибербезопасности с самого начала, с использованием надежного шифрования, резервных каналов связи и расширенных возможностей мониторинга. Кроме того, новые технологии, такие как квантовое распределение ключей (QKD) и достижения в области квантовых вычислений, предлагают перспективные решения для защиты связи между спутниками и наземными станциями от киберугроз.

Однако для обеспечения эффективной киберустойчивости в космосе требуется нечто большее, чем просто технологические достижения. Учитывая сложность экосистемы, крайне важно сотрудничество между правительствами, частным сектором и научными кругами».

- Как должно выглядеть это сотрудничество?

– По мнению Роланд, благодаря сотрудничеству заинтересованных сторон открываются три ключевые возможности:

«Первая: повышение осведомленности — просвещение и информирование лиц, принимающих решения, для укрепления киберустойчивости как стратегического приоритета в космическом секторе.

Вторая: стимулирование дискуссий для мобилизации действий и приверженности делу по повышению киберустойчивости в отрасли.

Третья: разрабатывайте аналитические материалы и инструменты — делитесь аналитическими материалами, передовым опытом и инструментами для повышения киберустойчивости в отрасли».

- Не слишком ли наивны эти благие намерения?

– А мне симпатичен этот романтизм. И я вполне разделяю посыл Луны Роланд: «Космос — это уже не далекая технологическая область, а неотъемлемая часть повседневной жизни на Земле. Крайне важно, чтобы мы действовали сейчас, чтобы космос оставался безопасным пространством для исследований, инноваций и общественного прогресса».