В научном сообществе выявили «эффект Голлума»

Международная группа исследователей из Германии и Австралии выявила тревожную тенденцию в научном сообществе — так называемый «эффект Голлума», когда ученые начинают скрывать информацию и мысли от коллег. Статья опубликована в научном журнале One Earth.

Термин был вдохновлен Голлумом — персонажем из фэнтези-трилогии «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина, чья одержимость магическим кольцом привела его к печальному концу. По словам авторов доклада, понятие описывает практику накопления знаний, которая тормозит научный прогресс.

Команда опросила 563 исследователя из 64 стран. Результаты показали, что половина (50%) лично сталкивались с утаиванием данных, 66% неоднократно испытывали подобное в карьере, а 20% признались, что сами вели себя подобным образом.

«Ситуация варьируется от отказа в доступе к данным до краж идей и манипуляций с авторством», – пояснил ведущий автор доктор Хосе Вальдес.

Последствия эффекта Голлума оказались серьезными — 70% пострадавших столкнулись с карьерными трудностями. Многим пришлось менять темы исследований или вообще уходить из науки.

В качестве решения ученые предлагают создать четкие правила обмена данными, ввести стимулы для сотрудничества, увеличить стабильное финансирование для молодых специалистов и развивать культуру открытости и наставничества.