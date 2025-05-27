Представлены игровые смартфоны RedMagic 10S Pro и Pro+

В Китае состоялся релиз новых игровых флагманов Red Magic 10S Pro и 10S Pro+.

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Обе модели получили топовый чип Snapdragon 8 Leading Edition, активную систему охлаждения с физическим вентилятором и встроенный эмулятор ПК — устройство можно использовать для запуска игр со Steam.

Оба смартфона оснащены 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 144 Гц, сенсорным откликом до 960 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Селфи-камера скрыта под экраном, а задний модуль объединяет три сенсора: 50+50+2 Мп.

Red Magic 10S Pro комплектуется батареей на 7050 мАч и зарядкой 80 Вт, а версия Pro+ — аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Среди прочего: LPDDR5T, UFS 4.1, ОС Redmagic AI OS 10.0 (на базе Android 15), ИК-порт, Wi-Fi 7, 3,5 мм аудиоразъем, NFC и игровая клавиша-курок 520 Гц.

Цены стартуют от 4999 юаней (≈ $690). Версия с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ обойдется в 7499 юаней (≈ $1035).