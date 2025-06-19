Почему средневековые европейцы не умели плавать?

Плавали ли средневековые европейцы ради удовольствия? Историки точно знают, что древние скандинавы катались на коньках по замерзшей воде зимой, а вот летнее плавание — достаточно сложная тема. Портал medievalists.net попытался разобраться в вопросе.

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Плавание играло определенную роль в литературных традициях средневековой Европы. Но в отличие от современных представлений о плавании, которые считают этот вид физической активности упражнением или способом продемонстрировать свою форму, в средние века оно имело более утилитарную функцию. Например, Беовульф и Греттир, герои скандинавских саг, проплывали подводные пещеры, прежде чем схлестнуться в битве с монстрами. Артурианские легенды тоже зачастую описывают водоемы как преграду на пути протагонистов.

Вегеций, военный теоретик поздней античности, в своих трудах, ставших фактически учебников для образованных средневековых воинов, называл плавание необходимым навыком для солдат, которым может потребоваться пересечь реку. Писательница Кристина Пизанская, адаптировавшая тексты Вегеция для своей книги, также добавила детали о тактической пользе плавания — оно может позволить обойти противника по воде и застать его врасплох.

Но в реальности советы о пользе плавания не доходили до обычных солдат низких рангов или рекрутов флота. Как минимум до XIX века, пока западные флоты не решили, что их морякам было бы неплохо уметь плавать.

Проблема в том, что в средние века европейцы, по сути, не владели техниками плавания. Португальцы и итальянцы, благодаря контакту с западноафриканскими королевствами, одними из первых увидели, как плавают африканцы — их методы плавания похожи на те, которыми мы пользуемся сегодня. Европейцы же пользовались неуклюжим брасом, который словно был изобретен специально для максимального сопротивления в воде и минимальной скорости.

Но один аспект плавания в равной степени очевиден как в средневековых источниках, так и в современной реальности — многие люди попросту боялись воды. По слухам, примерно в 1425 году в Лондоне недовольные буржуа и попрошайки хотели скинуть епископа Винчестерского в Темзу. Не для того, чтобы утопить его, нет — чтобы научить его плаванию, «с нарукавничками». А бедный священнослужитель орал прохожим, что простолюдины пытаются его утопить.