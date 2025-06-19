Как близко человечество к колонизации Марса?

Роман «Марсианин» фантаста Энди Вейера предсказывал, что к 2035 году NASA совершит уже три высадки на Марса и отточит системы полета между ним и Землей почти до совершенства при содействии Китая. Прошло почти 10 лет с момента релиза фильма по мотивам книги — и до даты, обозначенной в сюжете, осталось еще 10 лет. Портал The Conversation рассказал, близки ли планы по колонизации Марса к реальности, и чем ученые занимаются в данный момент.

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С 2015 года спутники и марсоходы изменили привычную картину Марса в научном понимании. Технологии открыли множество новых нюансов, связанных с тем, как климат планеты менялся со временем. Дело в том, что Марс служит своего рода зеркалом процессов в солнечной системе, повлиявших на Землю. Именно поэтому Марс так привлекает внимание ученых, разыскивающих инопланетную жизнь.

Марсоходы Opportunity, Curiosity и Perseverance прошли многие километры и изучили множество скалистых пород, выступающих архивом прошлого Марса. Изучив слои осадочных пород, планетарные геологи восстановили картину монументальных климатических перемен, на фоне которых глобальное потепление на Земле выглядит скромным.

Однажды Марс был миром извергающихся вулканов, ледников, озер и текущих рек — он был достаточно похожим на Землю. Но в какой-то момент ядро планеты остыло, магнитное поле ослабело, и атмосфера Марса испарилась в космосе. На обнаженной поверхности планеты сохранились следы этих изменений — паттерны ландшафта, чередующиеся слои осадочных пород и смеси минералов.

Тем не менее, несмотря на множество открытий и большой объем информации, ученые по-прежнему многого не знают о Марсе. Например, никто не может установить точный возраст, атмосферные условия и возможные сигнатуры жизни, ассоциирующиеся с каждым типом породы, найденным на поверхности. Марсоход Perseverance не так давно проанализировал образцы скал, внутри которых содержались органические соединения — фундаментальные элементы жизни. Но для того, чтобы понять, жили ли в этих скалах микробные организмы, понадобится более подробный анализ.

Миссия Mars Sample Return, находящаяся на стадии подготовки, должна решить эту проблему путем доставки образцов на Землю. Perseverance уже запечатывает потенциально любопытные фрагменты породы, включая те, что содержат органические соединения, в вакуумные трубки. Остается лишь организовать доставку на Марс еще одного аппарата, который сможет забрать образцы и вернуть их домой. А там ученые уже смогут изучить их с помощью целого арсенала гораздо более мощных и чувствительных инструментов, чем те, что установлены на марсоходе.

Пристальное изучение образцов марсианской породы позволит нам узнать многого нового. Так, специалисты смогут получить информацию о пригодности Марса для жизни, его геологической истории ли присутствии любых признаков жизни на планете. Именно поэтому NASA и ЕКА вкладывают миллиарды долларов в исследование Марса роботами еще с середины прошлого века, и инвестиции окупают себя.

Что касается колонизации Марса человеком, то на данный момент большая часть подобных планов привязана к SpaceX и Илону Маску. И хотя потенциальные колонии на Марсе смотрятся романтично на бумаге, на практике этот проект будет невероятно тяжелым, и многие критики ставят под вопрос пригодность Марса для жизни за пределами Земли. Помимо этого, NASA грозит почти 50% снижение научного бюджета — это может зарубить многие инициативы по изучению планет и проведению различных миссий.