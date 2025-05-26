Ученые сделали новое открытие о крупнейших древних акулах Земли

Международный коллектив палеохимиков изучил изотопный состав зубов акул-мегалодонов, крупнейших хищных рыб в истории Земли, и открыл свидетельства того, что эти существа питались не только крупными китообразными, но и фактически любой мелкой и крупной добычей.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого Франкфуртского университета.

"Проведенный нами анализ ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что мегалодоны специализировались на охоте на крупных морских млекопитающих. По всей видимости, эти акулы были всеядными хищниками, которые гибко приспосабливались к местным условиям и переключались на нижние ступени пищевой пирамиды при необходимости", - пояснил научный сотрудник Франкфуртского университета (Германия) Джереми Маккормик, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеохимики пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, посвященного изучению структуры морских экосистем в начале миоценовой эпохи, предварявшей наступление текущей ледниковой эры. Для получения подобных сведений исследователи собрали большое число окаменелых зубов и костей обитателей Мирового океана в это время и измерили доли двух изотопов цинка: цинка-64 и цинка-66.

Интерес ученых к атомам этих двух изотопов был связан с тем, что тело позвоночных существ менее активно поглощает цинк-66, чем цинк-64, чьи атомы попадают в тело вместе с пищей. Это позволяет использовать его в качестве индикатора того, в какой части цепи питания находится то или иное животное - чем меньше относительная доля цинка-66 в их окаменелых останках, тем ближе они к вершине пищевой пирамиды, где находятся мегахищники, поедающие мясо других хищных существ.

По этой причине ученые ожидали, что для мегалодонов, предположительно питающихся мясом самых крупных морских млекопитающих, соотношение цинка-66 и цинка-64 будет стабильно низким, однако в реальности это далеко не всегда было так. Так, древние акулы, чьи останки были найдены у баварского города Пассау, питались в основном мелкими животными с нижних ступеней пищевой пирамиды, тогда как мегалодоны из окрестностей южногерманского Зигмарингена охотились на крупную добычу.

Как считают палеохимики, это говорит в пользу того, что мегалодоны были не специалистами по охоте на китов и прочих крупных млекопитающих, а всеядными мегахищниками, которые поедали любую доступную им пищу. Это ставит под сомнение текущие теории о том, как и почему исчезли мегалодоны в начале ледниковой эры и какую роль в их исчезновении могли сыграть предки современных белых акул, которые также являются оппортунистическими (всеядными) хищниками, подытожили ученые.

Крупнейшие акулы в истории Земли

Мегалодоны (Otodus megalodon) представляют собой доисторический вид акул, которые были одними из самых крупных морских хищников на протяжении всей истории существования жизни на Земле. Они предположительно достигали длины в два десятка метров, а их масса могла составлять порядка 30-40 тонн. По текущим представлениям палеонтологов, мегалодоны вымерли в начале ледниковой эпохи, около 3,6 млн лет назад.