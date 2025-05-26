SpaceX отказалась сохранять первую ступень Starship

Lenta.ru

В ходе предстоящих девятых летных испытаниях многоразовой транспортной системы Starship не планируется сохранять ее первую ступень. Об этом со ссылкой на компанию SpaceX сообщает издание SpaceNews.

SpaceX отказалась сохранять первую ступень Starship
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В ходе девятых летных испытаний SpaceX планируется задействовать первую ступень Starship, успешно совершившую посадку в ходе седьмых тестов. На ускорителе компания заменила ряд компонентов, но оставило большую часть систем, в частности, 29 ранее летавших из 33 двигателей Raptor.

Основной задачей для первой ступени в ходе девятых летных испытаний Starship станет отработка новых профилей полета, в частности, разворота. В рамках предстоящего испытания SpaceX отказалась от захвата ступени интеграционной башней, оснащенной роботизированным манипулятором. Вместо этого ускоритель совершит жесткую посадку вдали от места своего пуска на водную поверхность в Мексиканском заливе.

Задачи для второй ступени Starship в ходе девятого полета останутся теми же, что были в двух предыдущих тестах.

Ранее издание заметило, что Федеральное управление гражданской авиации США выдало окончательное разрешение на девятый запуск многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX.

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