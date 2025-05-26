Мишустин сравнил скорость интернета в России и Европе

Скорость домашнего интернета у россиян заметно выше, чем у европейцев.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

"Сейчас услугами домашнего интернета у нас пользуются уже 39 млн абонентов. У большинства из них скорость составляет 100 мегабит в секунду и выше. По оценкам экспертов, этот показатель значительно превышает аналогичные в некоторых государствах еврозоны", - указал он.

Мишустин напомнил о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным: в ближайшие пять лет предоставить россиянам возможность подключения к быстрому интернету дома. Стратегией развития отрасли обозначены цели до 2035 года, план ее реализации подписан.

"Речь идет о формировании условий для построения современной защищенной инфраструктуры, внедрении передовых решений, необходимых для предоставления услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям во всех регионах. Что позволит обеспечить пользователей интернета скоростью свыше 1 гигабита в секунду, организовать современные мобильные сети в населенных пунктах, где проживает большая часть наших граждан. Чтобы качество сервисов было везде одинаковым - на высоком уровне", - отметил глава кабмина.

Он добавил, что такая работа активно ведется. В прошлом году вложения инвесторов в основной капитал выросли более чем на 25% по сравнению с предыдущим периодом и достигли 500 млрд рублей.

"Это помогло расширить инфраструктуру вокруг крупных городов и в частном секторе для подключения домохозяйств", - пояснил премьер.

Ликвидация цифрового неравенства

Продолжается устранение "цифрового неравенства". Волоконно-оптическая линия, которую проложили по дну Берингова моря на расстоянии более 2 тыс. км от Камчатки до Чукотки, позволила присоединить к сети электросвязи теперь все российские регионы, сообщил Мишустин.

"Спутниковый ресурс дополнен надежным высокоскоростным каналом, на который не влияют погодные условия", - заметил он.

Увеличилось число социально значимых объектов, где провели сети связи. Это больше 100 тыс. различных учреждений за последние пять лет, включая школы, лицеи и колледжи.