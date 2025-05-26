Ученые нашли способ спасти земли Африки от засухи

Несмотря на высокий потенциал орошения, большинство сельского хозяйства в Африке по-прежнему зависит от дождей и остаётся уязвимым перед изменениями климата. В ответ на эту проблему Институт воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН в сотрудничестве с рядом международных партнеров представил новый аналитический доклад, посвященный реализации стратегии по развитию ирригации и управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве Африканского союза. Об этом сообщает United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH).

© Газета.Ru

Документ подчеркивает: расширение систем орошения — важный шаг для адаптации к климатическим рискам и повышения урожайности. Однако такой процесс должен сопровождаться учетом экологических, социальных и управленческих последствий. Среди них — изменение ландшафта, загрязнение, перераспределение власти в общинах и вопросы справедливого доступа к водным ресурсам.

«Устойчивое орошение — это не только про урожаи. Это про создание справедливых и устойчивых агропродовольственных систем, приносящих пользу людям и планете», — отметила профессор Тафадзва Мабхаудхи, руководитель проекта в UNU-INWEH.

Стратегия, разработанная Комиссией Африканского союза, предлагает системный и структурированный подход к управлению водными ресурсами. Ее реализация может стать поворотным моментом в преобразовании сельского хозяйства континента и достижении продовольственной безопасности.

Профессор Кавех Мадани, директор UNU-INWEH, подчеркнул, что «трансформация водных, энергетических и экологических систем — ключ к раскрытию сельскохозяйственного потенциала Африки и снижению климатических уязвимостей».