Стало известно, как Apple будет бороться с повышением цены на iPhone 17

По сообщению издания CNET, на стоимость предстоящего iPhone 17 будут влиять различные факторы, как внутренние — пошлины администрации Трампа, рост производственных расходов и замедление экономики США, — так и внешние — китайские тарифы.

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Прежде всего угрозу для цен на iPhone 17 представляет тот факт, что Apple закупает компоненты по всему миру, поэтому изменения в тарифной политике влияют на стоимость продукции.

Фактические цены на новые модели iPhone останутся неопределёнными до сентября, а потенциальные тарифы могут составить 26% и 145% в случае их введения. Сейчас действуют американские тарифы на импорт в целом и отдельно на китайские — 10% и 30% соответственно.

В связи с этим Apple может обосновать рост цен необходимостью обновления продуктовой линейки, поскольку младшие модели iPhone не дорожали с 2020 года. В качестве аргументов будут использоваться и функции ИИ.

Исходя из планов Apple, аналитики предполагают рост спроса на предыдущие модели iPhone и повышение цен на них на вторичном рынке соответственно.

В CNET считают, что если Apple всё же решит бороться с повышением цен для стабильной конкуренции, тогда вендор повысит цены на сервисы — Apple Music, iCloud или Apple News+ и прочие.