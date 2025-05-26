В Госдуме объяснили, можно ли переписываться с врачом в WhatsApp

Сегодня многие пациенты между очными консультациями общаются с врачами по телефону или с помощью мессенджеров - отправляют и получают результаты анализов, просят скорректировать терапию.

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Между тем, не всегда такое общение вписывается в рамки закона. Какие мессенджеры и в каких случаях разрешено использовать, "Российской газете" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению, онкохирург Бадма Башанкаев.

"Законодательство РФ упорядочило требования к использованию мессенджеров в медицине. Особенно это касается передачи персональных данных пациентов и врачебной тайны при общении через иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и др. Как могут быть использованы эти данные с серверов владельцев мессенджеров, сложно предсказать. Одно точно ясно - идет сбор информации о жизни человека, а медицина тут значимый фактор", - пояснил депутат решение законодателей.

Парламентарий дал детальные пояснения.

1. Кому и когда запрещено использовать иностранные мессенджеры

Запрет распространяется на:

Государственные федеральные и муниципальные медорганизации;

Госкомпании и предприятия;

ООО и АО, где доля государства превышает 50%.

Запрещено использовать иностранные мессенджеры при:

оказании государственных и муниципальных услуг;

выполнении государственного или муниципального задания;

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

"Частные клиники, не работающие по ОМС, формально не подпадают под прямой запрет, но если они участвуют в госзаказе (например, по ОМС), ответственность и риски сохраняются", - отметил депутат.

2. Какие данные запрещено передавать

персональные данные граждан России (ФИО, диагнозы, выписки, анализы и т.д.);

платежные документы, сведения о счетах и вкладах, данные для проведения платежей;

любую информацию, составляющую врачебную тайну.

"Следует учесть, что даже напоминания о визите ("уважаемый пациент") могут квалифицироваться как информация, относящаяся к врачебной тайне", - подчеркнул Башанкаев.

3. Какие мессенджеры запрещено использовать

WhatsApp

Telegram

Viber

WeChat

Snapchat

Microsoft Teams

Signal

Threema и др.

"Разрешены только мессенджеры, включенные в реестр российского ПО. Это, например, Яндекс.Мессенджер, VK Мессенджер, VK MAX", - перечислил парламентарий.

4. Что грозит нарушителям

Ответственность и штрафы:

Для должностных лиц - до 50 тыс. руб.

Для юридических лиц - до 700 тыс. руб.

С 30 мая 2025 года штрафы существенно увеличиваются - до 2 млн руб. для должностных лиц, до 500 млн руб. для организаций при крупных утечках.

5. Общие рекомендации и алгоритм работы

Для всех врачей и клиник:

не передавайте персональные данные пациентов, результаты анализов, назначения, выписки, рецепты и другую мединформацию через иностранные мессенджеры;

не ставьте диагнозы, не корректируйте лечение и не консультируйте по вопросам здоровья в мессенджерах - это должно происходить только через защищенные каналы или в рамках официальной телемедицины;

для дистанционной информационной поддержки используйте только разрешенные российские мессенджеры;

для любых видов дистанционного взаимодействия обязательно получайте письменное согласие пациента на обработку и передачу персональных данных, особенно если используются незащищенные каналы связи;

включайте согласие на общение через мессенджеры в стандартную форму информированного добровольного согласия;

не используйте личные аккаунты для служебной переписки с пациентами.

Отдельный совет руководителям медицинских организаций:

регулярно обучайте весь персонал и проводите аудит соответствия требованиям по защите персональных данных.

6. Особенности для частных клиник