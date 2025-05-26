Rambler&Co превращают угрозы в возможности: кибербезопасность как конкурентное преимущество
Медиахолдинг поделился стратегией компании в условиях новых цифровых вызовов на международном форуме PHDays
22–24 мая 2025 года прошёл ежегодный международный фестиваль по информационной безопасности Positive Hack Days (PHDays Fest), организованный компанией Positive Technologies.
Ведущие специалисты по кибербезопасности Rambler&Co традиционно приняли участие в форуме и поделились экспертными мнениями. Директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко стал участником международной панельной дискуссии «CISO 2.0. Новые вызовы для киберлидера». Спикеры обсудили трансформацию роли Chief Information Security Officer (CISO), отвечающего за техническую защиту компаний, а также навыки, необходимые для адаптации к быстро меняющимся угрозам.
Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co:
«Кибербезопасность должна быть конкурентным преимуществом компании, и я считаю, что она уже становится неотъемлемой частью стратегического развития. Повышая осведомлённость пользователей, внедряя новые сервисы и декларируя способность защитить их данные, деньги и качество услуг, компания демонстрирует зрелость подходов к ИБ. CISO сегодня вынужден регулярно выступать публичным лицом организации, иногда раскрывая внутренние кейсы. Инвестиции в кибербезопасность и открытость в этом вопросе — важный элемент доверия пользователей».
Rambler&Co и Positive Technologies более двух лет совместно реализуют программу багбаунти, которая направлена на выявление и исправление уязвимостей до того, как их найдут и используют злоумышленники. Руководитель направления проектной безопасности Rambler&Co Константин Ермаков в свою очередь принял участие в дискуссии «Багбаунти: международный опыт, бизнес-ценность и будущее вознаграждений за уязвимости». Вместе с другими экспертами он обсудил ключевые вызовы: правовые аспекты, ценность для бизнеса, конкуренцию с пентестами (тестирование информационной системы путём имитации атак хакеров для выявления её уязвимостей), выбор платформ и выход на зарубежные рынки.
Руководитель отдела методологии и контроля департамента кибербезопасности Rambler&Co Александр Редчиц поделился знаниями в секции «Доверяй, но проверяй. Как организовать работу с подрядчиками». Специалисты обсудили методы оценки партнёров на старте, эффективные механизмы контроля и мониторинга, а также как безопасно завершить сотрудничество и минимизировать угрозы утечки данных.
Территория мероприятия была поделена на тематические зоны: днём в «Кибергороде» все желающие могли послушать доклады от ведущих экспертов кибербезопасности и узнать, как устроен цифровой мир, а вечером насладиться просмотром кино, искусством или музыкальным концертом. Специалисты по ИБ и ИТ провели время в зоне «Киберхаб», изучая технические треки, open-source-проекты, и даже участвовали в конкурсах. «Киберарена» стала местом для диалога бизнеса и экспертов, где прошли тематические треки, воркшопы и конференции.
Positive Hack Days — ежегодный международный киберфестиваль, посвященный вопросам информационной безопасности. Проводится компанией Positive Technologies с 2011 года. PHDays Fest собирает экспертов в ИТ и ИБ, представителей государства и бизнеса, студентов и школьников.