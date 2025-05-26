Rambler&Co превращают угрозы в возможности: кибербезопасность как конкурентное преимущество

Медиахолдинг поделился стратегией компании в условиях новых цифровых вызовов на международном форуме PHDays

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22–24 мая 2025 года прошёл ежегодный международный фестиваль по информационной безопасности Positive Hack Days (PHDays Fest), организованный компанией Positive Technologies.

Ведущие специалисты по кибербезопасности Rambler&Co традиционно приняли участие в форуме и поделились экспертными мнениями. Директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко стал участником международной панельной дискуссии «CISO 2.0. Новые вызовы для киберлидера». Спикеры обсудили трансформацию роли Chief Information Security Officer (CISO), отвечающего за техническую защиту компаний, а также навыки, необходимые для адаптации к быстро меняющимся угрозам.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co:

«Кибербезопасность должна быть конкурентным преимуществом компании, и я считаю, что она уже становится неотъемлемой частью стратегического развития. Повышая осведомлённость пользователей, внедряя новые сервисы и декларируя способность защитить их данные, деньги и качество услуг, компания демонстрирует зрелость подходов к ИБ. CISO сегодня вынужден регулярно выступать публичным лицом организации, иногда раскрывая внутренние кейсы. Инвестиции в кибербезопасность и открытость в этом вопросе — важный элемент доверия пользователей».

Rambler&Co и Positive Technologies более двух лет совместно реализуют программу багбаунти, которая направлена на выявление и исправление уязвимостей до того, как их найдут и используют злоумышленники. Руководитель направления проектной безопасности Rambler&Co Константин Ермаков в свою очередь принял участие в дискуссии «Багбаунти: международный опыт, бизнес-ценность и будущее вознаграждений за уязвимости». Вместе с другими экспертами он обсудил ключевые вызовы: правовые аспекты, ценность для бизнеса, конкуренцию с пентестами (тестирование информационной системы путём имитации атак хакеров для выявления её уязвимостей), выбор платформ и выход на зарубежные рынки.

Руководитель отдела методологии и контроля департамента кибербезопасности Rambler&Co Александр Редчиц поделился знаниями в секции «Доверяй, но проверяй. Как организовать работу с подрядчиками». Специалисты обсудили методы оценки партнёров на старте, эффективные механизмы контроля и мониторинга, а также как безопасно завершить сотрудничество и минимизировать угрозы утечки данных.

Территория мероприятия была поделена на тематические зоны: днём в «Кибергороде» все желающие могли послушать доклады от ведущих экспертов кибербезопасности и узнать, как устроен цифровой мир, а вечером насладиться просмотром кино, искусством или музыкальным концертом. Специалисты по ИБ и ИТ провели время в зоне «Киберхаб», изучая технические треки, open-source-проекты, и даже участвовали в конкурсах. «Киберарена» стала местом для диалога бизнеса и экспертов, где прошли тематические треки, воркшопы и конференции.

Positive Hack Days — ежегодный международный киберфестиваль, посвященный вопросам информационной безопасности. Проводится компанией Positive Technologies с 2011 года. PHDays Fest собирает экспертов в ИТ и ИБ, представителей государства и бизнеса, студентов и школьников.