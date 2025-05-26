МТС проанализировала рынок складных смартфонов в России за период с января по апрель 2025 года. За это время россияне приобрели около 30 тысяч таких устройств на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю продаж складных телефонов в стране.

Несмотря на общее снижение спроса на смартфоны, интерес к складным моделям продолжает расти. За первые четыре месяца 2025 года продажи таких устройств увеличились на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 29% выше, чем в 2023-м, и на 38% больше по сравнению с 2022 годом. Это связано с расширением ассортимента, особенно за счет китайских производителей, а также улучшением технологий гибких экранов, которые сделали смартфоны более прочными и доступными по цене.

Средняя стоимость складных смартфонов на начало 2025 года составила примерно 110 тысяч рублей, что ниже показателя 2022 года, когда цена была около 121 тысячи рублей. Это делает подобные устройства более привлекательными для покупателей.

По данным МТС, лидер рынка складных смартфонов по продажам в штуках и деньгах остается Samsung, с долей около 53−57%. В 2025 году второе место в штуках занял бренд HUAWEI, который также значительно увеличил свою долю в денежном выражении — до 25%. Третий по популярности — Tecno, с долей около 7−11%.

Самой востребованной моделью по количеству проданных штук стал Samsung Galaxy Z Flip 6, а по выручке лидирует HUAWEI Mate X6.