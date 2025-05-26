Флагманский смартфон Samsung пролежал в реке с ледяной водой несколько часов и не сломался
Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra выжил после пятичасового пребывания в ледяной воде реки в Швеции, значительно превысив заявленные производителем характеристики водонепроницаемости. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Инцидент произошел во время тестирования гидролокационного оборудования на замерзшей реке Каликс. Во время работ Galaxy S23 Ultra выскользнул из руки профессионального гида по дикой природе Микаэля Крекула в перчатке и упал в прорубь для подледной рыбалки, погрузившись на глубину около трех метров.
«В тот момент я почувствовал, что отдал всю свою цифровую жизнь реке — фотографии, удостоверения личности, кредитные карты и все мои приложения исчезли в одно мгновение. Это был не просто телефон для меня. Это был мой рабочий компаньон, незаменимый во всем, что я делаю», — рассказал Микаэль.
К счастью, Galaxy S23 Ultra удалось полностью восстановить, несмотря на суровые условия. Микаэль немедленно начал спасательную операцию, просверлив восемь дополнительных лунок вокруг места падения, чтобы добраться до смартфона. Он использовал импровизированные инструменты — ветки, лопату и полиэтиленовый пакет. Спустя примерно пять часов пребывания в ледяной воде, Galaxy S23 Ultra, к удивлению владельца, включился, как ни в чем не бывало.
Напомним, флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra имеет рейтинг защиты IP68, что официально гарантирует водонепроницаемость до 1,5 метров пресной воды в течение 30 минут, а также пыленепроницаемость. Таким образом, устройство значительно превзошло заявленные характеристики производителя.