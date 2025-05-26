Флагманский смартфон Samsung пролежал в реке с ледяной водой несколько часов и не сломался

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra выжил после пятичасового пребывания в ледяной воде реки в Швеции, значительно превысив заявленные производителем характеристики водонепроницаемости. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Инцидент произошел во время тестирования гидролокационного оборудования на замерзшей реке Каликс. Во время работ Galaxy S23 Ultra выскользнул из руки профессионального гида по дикой природе Микаэля Крекула в перчатке и упал в прорубь для подледной рыбалки, погрузившись на глубину около трех метров.

«В тот момент я почувствовал, что отдал всю свою цифровую жизнь реке — фотографии, удостоверения личности, кредитные карты и все мои приложения исчезли в одно мгновение. Это был не просто телефон для меня. Это был мой рабочий компаньон, незаменимый во всем, что я делаю», — рассказал Микаэль.

К счастью, Galaxy S23 Ultra удалось полностью восстановить, несмотря на суровые условия. Микаэль немедленно начал спасательную операцию, просверлив восемь дополнительных лунок вокруг места падения, чтобы добраться до смартфона. Он использовал импровизированные инструменты — ветки, лопату и полиэтиленовый пакет. Спустя примерно пять часов пребывания в ледяной воде, Galaxy S23 Ultra, к удивлению владельца, включился, как ни в чем не бывало.

Напомним, флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra имеет рейтинг защиты IP68, что официально гарантирует водонепроницаемость до 1,5 метров пресной воды в течение 30 минут, а также пыленепроницаемость. Таким образом, устройство значительно превзошло заявленные характеристики производителя.